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من كربلاء.. وزير الصحة يؤكد جاهزية خطة زيارة العاشر من محرم
محليات
2023-07-27 | 10:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
342 مشاهدة
أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، جاهزية خطة الوزارة لزيارة العاشر من محرم.
وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي من محافظة كربلاء حظره مراسل السومرية نيوز: "لدينا خطة للتعامل مع جميع الاحداث ان حصلت"، مبينا انه "تم نشر جميع المفارز الطبية والاسعافات والمراكز الصحية والمستشفيات".
وأضاف: "هناك مخاوف من ضربت الشمس الاعياء بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، موضحا انه "تم توفير جميع العلاجات وهناك مفارز مدربة لمعالجة هذه الحالات".
وأشار الحسناوي الى انه "تم نشر مفارز التوعية في جميع المحافظة وكذلك الصحة العامة لمتابعة مصادر الغذاء والمياه، وخلال اليومين استقبلنا أكثر من ١٢ الف مراجع لمراكزنا الصحية، لدينا خبرة كبيرة في طب الحشود لكون وجود زيارات مليونية في البلاد".
المحرر:
سعد أحمد
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