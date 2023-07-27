حريق داخل مبنى قيادة القوة البحرية في ام قصر

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "اندلع حريق داخل قيادة القوة البحرية في ناحية ام قصر، حيث اندلعت النيران داخل قاعة للاجتماعات في القاعدة بسبب تماس كهربائي ما أدى الى احتراقها بالكامل".وأضاف: "تم إخماد الحريق من قبل مفارز الدفاع المدني لا توجد خسائر بشرية فقط اضرار مادية احتراق اثاث القاعة".