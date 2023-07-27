في بغداد.. ضبط خرق على الأنبوب الناقل للنفط ومشتاقته

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط خرق على الأنبوب الناقل للنفط ومشتاقته ضمن جانب الكرخ من بغداد.



وقالت الاستخبارات في بيان، "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة مكنت مفارز الوكالة من ضبط معمل لإنتاج الاسفلت المؤكسد ضمن محافظة البصرة يستخدم لمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".

وأضافت أن "الكمية الخاصة بالمنتوج النفطي الموجوده في الخزانات والجفرة في المعمل ما يقارب مليون لتر تقريبا".

ولفتت الوكالة الى أن "المفارز تمكنت ضمن محافظه بغداد من ضبط خرق على الأنبوب الناقل للنفط ومشتاقته ضمن جانب الكرخ"، مؤكدة أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".