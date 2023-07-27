صور من كربلاء.. السومرية تواكب ليل التاسع من محرم

تنشر السومرية نيوز، صوراً من مدينة كربلاء في ليلة التاسع من شهر محرم.

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا لغزارة الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي التي جرت فيه، ولعل في مقدمتها هجرة النبي محمد "ص" من مكة إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب "ع"، ويعد أول يوم في الشهر عطلة رسمية.