الحسناوي يمنح شهادة لبعض أصحاب المواكب لمطابقة الشروط الصحية

وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الصحة وخلال جولته في كربلاء المقدسة لمتابعة الإجراءات الصحية، منح بعض أصحاب المواكب شهادة باعتبارها مواكب صديقة للصحة ومطابقة للشروط الصحية".وأشاد الحسناوي بـ"الإجراءات الوقائية المتبعة والتوعية الصحية وفق المحددات المقرة من قبل فرق الرقابة الصحية"، داعياً الى "تعميم فكرة التثقيف الصحي وتأخذ بقية المواكب إجراءات الوقاية الصحية لسلامة الزائرين".ومن جانب آخر، تفقد وزير الصحة، مفارز الطوارئ بمركز السيدة زينب الكبرى (ع) في كربلاء المقدسة.وذكر بيان للوزارة، أن"وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أجرى زيارة تفقدية الى مفارز الطوارئ بمركز السيدة زينب الكبرى (عليها السلام) والجراحي للعيون لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للزائرين".واطلع الحسناوي" على تجهيزات الفرق من الأدوية والمستلزمات الطبية وأجرى جولة في أروقة المركز"، مشيداً "بالجهود المبذولة من قبل الفرق الصحية على مدار الساعة".وأضاف أن "الزيارة جاءت استكمالاً لجولة وزير الصحة التفقدية للإشراف الميداني على خطة الاسناد الصحي لزيارة العاشر من محرم الحرام".