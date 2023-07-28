بـ 109 مليارات دينار.. استقدام 4 مدراء عامين في وزارة التجارة لإضرارهم المال العام

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة أصدر أمر استقدامٍ بحق (4) مديرين عامين تعاقبوا على إدارة الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة التابعة لوزارة التجارة؛ لدورهم في قضيَّة الشاي التالف بمخازن الشركة في البصرة".وأضافت إنَّه "تمَّ تضمين المُتَّهمين مبلغ (108,739,642,000) مليار دينار، تُسدَّدُ دفعة واحدة بالتساوي بينهم عن قيمة الشاي التالف البالغة كميَّته (19,770,844) طناً، استناداً إلى أحكام قانون التضمين رقم (31 لسنة 2015)"، مُشيرةً إلى أنَّ "الكميَّة المذكورة تمثل مجموع كميَّات الشاي التالفة في كل المحافظات؛ نتيجة إهمال المُتَّهمين وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركات المُخالفة"، لافتة إلى أنه "في حال امتناعهم عن التسديد يُستحْصَل المبلغ منهم، وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56 لسنة 1977)".وأوضحت الدائرة أنَّ "المحكمة المُختصَّة في البصرة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".