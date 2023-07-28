وفاة فنانة عراقية بعد صراع مع المرض





السومرية نيوز – محليات



نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، الفنانة ميلاد سري، التي توفيت بعد صراع مع المرض.





وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تنعى رحيل الفنانة ميلاد سري، التي وافتها المنية هذا اليوم بعد صراع طويل مع المرض سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

من هي ميلاد سري؟



فنانة وممثلة عراقية ولدت في مدينة الكاظمية لعائلة مكونة من ثلاثة أخوة وأخت واحدة و بعدها انتقلت إلى منطقة العطيفية.



ودخلت حينها مدرسة العطيفية الابتدائية، كما أنها عانت بعد وفاة والدها عام 1988 حينها، وكذلك عاشت ظروف صعبة دفعتها للبحث عن عمل حر وهي صغيرة، كما أنه كان والدها عضوا في الحزب الشيوعي و كذلك كانت والدتها موظفة في وزارة الصحة اشتركت في الكثير من بطولات المدارس الخاصة بمديريات التربية وفي أحد السنوات حصلت على المراكز الاولى في العاب الساحة والميدان، تخرجت من معهد الفنون الجميلة-قسم المسرح.



تزوجت للمرة الأولى عام 1990 ورزقت بإبنها الوحيد "ليث" عام 1992 .



وانفصلت عنه لتتزوج ثانية عام 2007.



بدأت كعارضة أزياء وفتاة إعلانات وظهرت في فيديو كليب مع الفنان عبد فلك وفي مجال الاستعراض في فرقة شهرزاد الاستعراضية وبعدها انتقلت إلى الرقص الشرقي، وعملت أيضا عارضة أزياء نهاية التسعينات أصبحت راقصة شرقية منفردة مع ثمانية عازفين ومطرب وبدأت الرقص في المناسبات الحفلات والنوادي بعدها سافرت إلى الدوحة ودبي وسوريا في نفس المجال الرقص، بعد عام 1990 تركت الرقص واتجهت للتمثيل.



أول أعمالها كانت من خلال خشبة المسرح عام 1995 في مسرحية (عقود فرهود) تأليف واخراج حسين علي صالح وكانت معها المطربة أديبة والفنان مهند هادي وعرضت في بغداد وكافة المحافظات وبعدها شاركت في مسلسل (الوحاش) للمخرج احمد هاتف، وبعدها توالت الأعمال الفنية المختلفة على ميلاد سري وكانت أول بطولة لها في مسلسل (مناوي باشا) في جزئيه الأول والثاني.



الجوائز والتكريمات لــ ميلاد سري:

-لقب أفضل ممثلة في العراق عام 2011



-أفضل ممثلة لهذا العام عن دورها في مسرحية العد التنازلي عام 2016 .



-تكريم في مهرجان السينما العراقية عام 2016 .



