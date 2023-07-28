موكب جمهور طرف العباسية يتميز بانتقاده الاحداث السياسية والخدمية

من بين مئات المواكب الحسينية اشتهر موكب جمهور طرف العباسية في كربلاء بانتقاده الاحداث السياسية والخدمية التي تعاني منها البلاد بأسلوب أدبي حسيني مرددينها وهم يجوبون المدينة القديمة لتصبح في اليوم التالي حديث الشارع الكربلائي ومواقع التواصل الاجتماعي.المشاركون في العزاء ذكروا أن هذا الموكب يجسّد ثورة الامام الحسين عليه السلام والتي خاضها ضد الظلم والطغيان ونحن نسير على نهجه لمكافحة الفساد والمفسدين.