نفق العامرية.. حوادث سير وتضرر المركبات بسبب رداءة الطريق

نفق صلاح الدين او ما يعرف بنفق العامرية يعاني من الاهمال، حفر وتعرجات في طريق لا يصلح لسير المركبات ناتجة عن اهمال دام لسنوات، يقول سائقو المركبات انهم يتعرضون لحوادث مرة وتعطل في اجزاء مركباتهم مرات عدة بسبب رداءة الطريق.دائرة المشاريع في امانة بغداد ارجعت سبب الاهمال لغياب التخصيصات المالية، مؤكّدة ان هذا النفق قد احيل الى خطة الصيانة خلال العام الجاري .