اطلاق الوجبة الثالثة من قروض المشاريع الصغيرة

في مؤتمر صحفي اطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي الوجبة الثالثة من قروض المشاريع الصغيرة دعما لشريحة الشباب الباحثين عن العمل، واكد ان خطة الوزارة تنص على توفير اربعين الف قرض خلال هذه السنة وبدون فوائد.الية التقديم ستكون عبر رابط الكتروني سيتم اطلاقه في الايام المقبلة من خلال منصة مهن , فضلا عن الشروط التي اوضحتها الوزارة .