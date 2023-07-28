قرار جديد من التربية بشأن مدارس المتميزين والمتفوقين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة بخصوص معدل بقاء الطلبة في مدارس المتميزين والمتفوقين فإن وزارة التربية قررت تطبيق معدل البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين"، لافتاً الى أن "القرار سيُنفذ بدءاً من العام الدراسي المقبل وليس العام الحالي".