عائلة المنتسب يوسف تطالب باحتسابه شهيدا

ثلاث سنوات مضت ولم تحصل عائلة يوسف المنتسب الامني في وزارة الداخلية على حقوقه بعد مصرعه في وحدته العسكرية اثناء تأديته الواجب الرسمي، بسقوط رافعة شوكية عليه.





بظروف غامضة واثر حادث عرضي في وحدته العسكرية أثناء تأديته الواجب، لقي يوسف المنتسب في وزارة الداخلية حتفه قبل ثلاث سنوات، من دون معرفة الاسباب الحقيقية وراء وفاته التي يسعى ذويه لكشفها.



ابن بجسد محترق واخر عاطل عن العمل وام لا تقوى على الحركة، تركة ثقيلة خلفها يوسف بعد مماته، ما دفع ابناءه لمناشدة الجهات المعنية لتنظر بقضيتهم واحتساب ابيهم شهيدًا حسب المواد القانونية التي تتيح ذلك.