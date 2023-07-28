الصحة: إتلاف 600 كغم من المواد المخدرة في دائرة الطب العدلي ببغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشراف رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة وجميع أعضاء لجنة الاتلاف من مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للكمارك ومديرية شرطة الكمارك ومعاون مدير قسم متابعة اعمال الهيئة العامة لشؤون المخدرات في وزارة الصحة تواصل لجنة اتلاف المخدرات بإتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد 27 تموز 2023".وبين معاون مدير قسم متابعة اعمال الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة علي محمد قاسم انه "تم اتلاف (600) كيلوغرام من المواد المخدرة (الكبتاجون) والمحفوظة بغرفة حصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية ".واكد القاضي صهيب دحام المعاضيدي ان "عملية إتلاف المخدرات تمر بثلاث مراحل في المرحلة الاولى يتم وزن وعد واختبار المواد المخدرة ورزمها وتحضيرها اما المرحلة الثانية يتم نقل تلك المواد والثالثة عملية حرق وإتلاف المخدرات واختبارها ".وأشار المعاضيدي ان "عملية الإتلاف بدأت من الساعة 7,30 صباحاً الى الساعة 2 بعد الظهر جرت بمرحلتين في محرقة تصل درجة حرارتها الى (1300) درجة مئوية وبعدها يتم اختبار المواد المخدرة لغرض التأكد من عدم فعاليتها".وأضاف المعاضيدي "بلغت الكمية التي تم إتلافها خلال هذا الشهر (1200) كيلوغرام من مادة الكبتاجون المخدرة وعلى ثلاث مراحل وان عملية الاتلاف مستمرة لحين نفاذ جميع الكميات المخزونة في الطب العدلي".