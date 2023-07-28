بمساعدة عشيقها.. امرأة تقتل زوجها بطريقة "بشعة" وترميه بأطراف بغداد (فيديو وصور)





شهدت العاصمة بغداد، جريمة مروعة تمثلت بمقتل منتسب أمني، من قبل زوجته وعشيقها بطريقة "بشعة جدا"، ومن ثم رميه بأطراف العاصمة.





وأضاف، أن "القتل تم بطريقة بشعة جداً، وعشنا مأساة طويلة لمدة 45 يوماً، لغاية التعرف على المجرمين، المتمثلين بعشيق وعشيقته".



وأشار خال الضحية إلى، أن "ابن اخته، منتسب أمني بالفرقة الخاصة، ولديه أربعة أطفال، ولا ذنب له ولا أطفاله من كل ما جرى". وقال مزهر العبيدي، خال الضحية في حديث لـ السومرية، إن ولدهم "فُقد حوالي يوم ونصف، وجاءنا بعدها تبليغ بإنه مقتول ومرمي في منطقة نائية في البريزات بأطراف العاصمة بغداد".وأضاف، أن "القتل تم بطريقة بشعة جداً، وعشنا مأساة طويلة لمدة 45 يوماً، لغاية التعرف على المجرمين، المتمثلين بعشيق وعشيقته".وأشار خال الضحية إلى، أن "ابن اخته، منتسب أمني بالفرقة الخاصة، ولديه أربعة أطفال، ولا ذنب له ولا أطفاله من كل ما جرى".

ولفت الى، أن "زوجة الضحية وعشيقها نفذا عملية القتل بحق أبن أختي"، مبينا أن "زوجة الضحية لديها علاقة مع عشيق من أحد اقاربها والتي تطورت معه بعد مجيئه الى عزاء والد الضحية قبل حوالي 5 أشهر، بمنطقة الفحامة شمالي العاصمة".



وتابع، أن "الزوجة وعشيقها وضعا الأطفال في غرفة، ومن ثم وضعا حبوب منومة للضحية وبعدها نقله في السيارة الى منطقة نائية، وضربه أشد أنواع الضرب على رأسه لحين وفاته".