العتبة الحسينية تكشف عن خارطة مسارات دخول وخروج عزاء "ركضة طويريج"

وقال رئيس القسم المهندس رسول عباس فضالة في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، إنه "بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، تم وضع خطة محكمة وفعالة لادارة وتخطيط حركة الزائرين خلال يوم العاشر من محرم الحرام وعزاء (ركضة طويريج) وذلك وفقا لقراءات ومؤشرات الاعوام السابقة من الزيارات المليونية".وأضاف: "لدينا خبرة طويلة في مجال تنظيم الحشود، ولدينا خبرة ايضا تمكننا من معرفة اماكن الزخم قبل حدوثها، فضلا عن ايجاد الحلول التنظيمية بطرق ذكية وآمنة".وبين عباس: "لدينا قراءات من خلال توافد الزائرين، وايجاد نسبة وتناسب بين حركة الزائرين وعددهم، والمساحات في الحرم الحسيني المقدس لضمان انسيابية، واداء الزيارة باريحية تامة".وأشار إلى أن "هنالك ثلاث مسارات لدخول عزاء (ركضة طويريج) الى داخل الحرم الحسيني الشريف وهي عبر ابواب (الزينبية، القبلة، الرجاء) ، فيما هناك ايضا اربعة مسارات لخروج العزاء وهي عبر أبواب (السلام، والكرامة، والشهداء، وقاضي الحاجات)"، لافتا إلى أنه تم تسوية هذه الابواب بما يتلائم مع دخول العزاء، وحجم المشاركين فيه".