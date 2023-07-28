إحصائية أولية لضحايا حريق كربلاء المقدسة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان " شخصين توفيا وأصيب خمسة اخرين بحالة اختناق نتيجة الحريق الذي اندلع قرب شارع الأمام علي بالقرب من منطقة ما بين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة".وفي وقت سابق، ذكر بيان صادر عن محافظ كربلاء، إن" المحافظ نصيف الخطابي ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري يشرفان بشكل مباشر على عمليات إخماد حريق وقع بشارع الإمام علي عليه السلام في مركز المدينة القديمة".وذكر البيان نقلاً عن المحافظ، أن" الحريق حصل بسبب انفجار أسطوانات للغاز في إحدى البنايات القريبة من مرقد الإمام الحسين عليه السلام ويجري حالياً العمل على إخماده من قبل فرق الدفاع المدني".