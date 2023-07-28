القضاء يصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين على ضابط المرور في الحارثية

وقال مصدر قضائي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القضاء العراقي، اصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين اللتين قامتا بالاعتداء على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد".وفي وقت سابق اليوم انتشر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شجاراً بين امرأتين وضابط مرور في بغداد.فيما قالت كتلة دولة القانون في تصريح صحفي ورد لـ السومرية نيوز، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديويا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل احد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز ".وأضافت: "نحن إذ نجدد دعمنا للقوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز ، سنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر ، وعند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لألتزامه بتأدية واجبه، اما اذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور ".