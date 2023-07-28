التربية تمنح هذه الفئة "خمس درجات"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "هيئة الرأي في جلستها المنعقدة يوم أمس اتخذت قراراً يقضي بإضافة خمس درجات جديدة على نتائج الدور الاول للمراحل غير المنتهية للاعداديات المهنية بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة اسوة بمدارس التعليم العام/ للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣".