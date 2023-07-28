إخماد حريق سوق كربلاء وانتشال 4 جثث

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أن فرقها "أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع بسوق تجاري قديم متنوع النشاط التجاري متخذاً من سطح السوق مخازن تجارية مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة يقع في شارع الإمام علي عليه السلام قرب ضريح الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة".وأضافت، أنه "استنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بثقلها لتطوق النيران بعد ان عملت على احاطت موقع الحادث بساتر مائي من أربع جهات مع زج عجلة السلم لتكافح النيران من الأعلى الى الاسفل لتوقف امتداد الحريق مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط السوق التجاري لتحكم سيطرتها الكاملة على الحريق بوقت قياسي رغم صعوبة حركة اليات الإطفاء بسبب حشود الزائرين في مواقع الحادث وسرعة انتشار الحريق بسبب استخدام السندويج بنل وانهيار أجزاء من سقف السوق المتهالك على فرق الدفاع المدني باسناد من اطفاء العتبتين الحسينية والعباسية بالمحافظة".وأسفر الحادث، وفق البيان، عن "انتشال فرق الدفاع المدني اربع جثث من داخل السوق على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر وتشير المعلومات الأولية الى حصول حادث حريق باسطوانة غاز نتيجة أعمال الطبخ في احد المواكب الحسينية".يذكر ان مديرية الدفاع المدني اصدرت جملة من الوصايا والارشادات لأصحاب المواكب الحسينية التي تستخدم وسائل الطبخ بضرورة الالتزام باجراءات السلامة واقتناء مطفأة الحريق وملاحظة التوصيلات الغازية لمواقد الطبخ وعدم التهاون والإهمال لتجنب حصول الحرائق، وفق البيان.