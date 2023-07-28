صور من المسيرة السنوية الموحدة لمتظاهري الديوانية

ورفعت المسيرة شعارات تندد بالفساد وسوء الخدمات في المحافظة.ومن بين الشعارات التي رفعت: "الحسين ثورة ضد الفاسدين"، "تعلمنا من الحسين كيف نثور على الفاسدين"، "الديوانية مدينة الفساد والسماسرة والنفايات"، "سقط الحسين ممزقاً كي تفهموا.. ان السكوت على الطغاة محرم"، وغيرها من الشعارات.كما رفعت صوراً لبعض الشهداء الذين سقطوا خلال احتجاجات تشرين المعروفة في العراق، والتي اندلعت عام 2019.أدناه الصور: