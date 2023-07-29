أعمال تشابيه تجسيد "واقعة الطف" في مدينة القاسم جنوب بابل (صور)

وتروي واقعة الطف، تفاصيل المعركة المدوية التي دارت بين آل بيت النبي (عليهم السلام) ضد الكفار والشلة الحاكمة.ووقعت المعركة على مدار ثلاثة أيام وختمت في 10 محرم سنة 61 للهجرة والذي يوافق 12 أكتوبر 680م، وكانت بين الحسين بن علي بن أبي طالب ابن بنت النبي محمد (عليهم السلام)، الذي أصبح المسلمون يطلقون عليه لقب «سيد الشهداء» بعد انتهاء المعركة، ومعه أهل بيته وأصحابه، وجيش تابع ليزيد بن معاوية (لعنه الله).وتعدّ واقعة الطف من أكثر المعارك جدلًا في التاريخ الإسلامي فقد كان لنتائج وتفاصيل المعركة آثار سياسية ونفسية وعقائدية لا تزال موضع جدل إلى الفترة المعاصرة، حيث تعدّ هذه المعركة أبرز حادثة من بين سلسلة من الوقائع التي كان لها دور محوري عبر تاريخ الإسلام.وأصبحت معركة كربلاء وتفاصيلها الدقيقة رمزا للشيعة ومن أهم مرتكزاتهم الثقافية وأصبح يوم 10 محرم أو يوم عاشوراء، يوم وقوع المعركة، رمزًا "لثورة المظلوم على الظالم ويوم انتصار الدم على السيف".