السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت 29 تموز/يوليو 2023، مشاهد جوية لكربلاء المقدسة صبيحة يوم عاشوراء.



الصور ادناه: واستقبلت محافظة كربلاء، ملايين الزوار لإحياء مراسم ليلة ويوم العاشر من محرم، اليوم السبت.