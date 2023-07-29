مشاهد جديدة من مراسم ركضة طويريج في كربلاء المقدسة

السومرية نيوز – محليات



انطلقت مراسيم، ركضة طويريج، في محافظة كربلاء المقدسة.



وتوثق مشاهد استعداد الزائرين لتأدية مراسيم عزا ركضة طويريج "الخالدة"، التي تعتبر أحدى مظاهر التعزية في يوم عاشوراء.





يُعتبرُ العزاءُ المعروفُ بـ(عزاءِ طويريج) أو (ركضةِ طويريج) إحدى مظاهرِ التعزيةِ في يومِ عاشوراء، وهيَ عبارةٌ عَن موكبٍ حُسينيّ ضخمٍ أو مواكبَ صغيرةٍ تنطلقُ نحوَ مرقدِ سيّدِ الشّهداءِ سلامُ اللهِ عليه بحالةٍ خاصّةٍ منَ النّداءِ واللطمِ والبكاء.



وطویریج هي أحدى الأقضية التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة وتبعد عن المركز 22 کیلو مترا، بدأت “ركضة طويريج” يوم العاشر من محرم سنة ( 1885م) وذلك عندما كان الناس يستمعون الى قراءة المقتل الحسيني في الدار الكبيرة للعلامة السيد صالح القزويني ومع نهاية المقتل ضج الناس بالبكاء والعويل والنحيب بشكل لا إرادي حيث فقدوا مشاعرهم لهذه الفاجعة واخذوا يلطمون على رؤوسهم. يُعتبرُ العزاءُ المعروفُ بـ(عزاءِ طويريج) أو (ركضةِ طويريج) إحدى مظاهرِ التعزيةِ في يومِ عاشوراء، وهيَ عبارةٌ عَن موكبٍ حُسينيّ ضخمٍ أو مواكبَ صغيرةٍ تنطلقُ نحوَ مرقدِ سيّدِ الشّهداءِ سلامُ اللهِ عليه بحالةٍ خاصّةٍ منَ النّداءِ واللطمِ والبكاء.وطویریج هي أحدى الأقضية التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة وتبعد عن المركز 22 کیلو مترا، بدأت “ركضة طويريج” يوم العاشر من محرم سنة ( 1885م) وذلك عندما كان الناس يستمعون الى قراءة المقتل الحسيني في الدار الكبيرة للعلامة السيد صالح القزويني ومع نهاية المقتل ضج الناس بالبكاء والعويل والنحيب بشكل لا إرادي حيث فقدوا مشاعرهم لهذه الفاجعة واخذوا يلطمون على رؤوسهم.



ولشدة المصيبة فقد طلبوا من السيد صالح القزويني الذهاب ركضا الى المرقد المقدس لسيد الشهداء لتقديم العزاء لإمامهم المظلوم (ع) وفعلا استجاب السيد لطلب الناس حيث اركبوا السيد على ظهر الفرس ثم تقدمهم بالمسير وهم يسيرون خلفه، وفي الطريق انضمت إليهم جموع من المعزين وهم يصيحون وآه إماماه، وأصبح الموكب هذا أشهر المواكب الحسينية على الإطلاق إذ يمتاز بالركضة، ولان غرضه التعبير عن الاستجابة لقول الامام الحسين (عليه السلام) وهو ألا من ناصر ینصرني.



فتخرج الملايين تعبيرا عن تلبيتها لندائه علیه السلام، وفي كل عام تبدأ الركضة من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج ، ومن هنا سمیت هذه الممارسة بركضة طويريج ،



والقنطرة تبعد حوالي خمس كيلومترات عن مرکز المحافظة، وتبدأ بعد أذان الظهر بالضبط وهو الوقت الذي يسقط فيه الإمام صريعا على رمضاء كربلاء المقدسة… ولشدة المصيبة فقد طلبوا من السيد صالح القزويني الذهاب ركضا الى المرقد المقدس لسيد الشهداء لتقديم العزاء لإمامهم المظلوم (ع) وفعلا استجاب السيد لطلب الناس حيث اركبوا السيد على ظهر الفرس ثم تقدمهم بالمسير وهم يسيرون خلفه، وفي الطريق انضمت إليهم جموع من المعزين وهم يصيحون وآه إماماه، وأصبح الموكب هذا أشهر المواكب الحسينية على الإطلاق إذ يمتاز بالركضة، ولان غرضه التعبير عن الاستجابة لقول الامام الحسين (عليه السلام) وهو ألا من ناصر ینصرني.فتخرج الملايين تعبيرا عن تلبيتها لندائه علیه السلام، وفي كل عام تبدأ الركضة من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج ، ومن هنا سمیت هذه الممارسة بركضة طويريج ،والقنطرة تبعد حوالي خمس كيلومترات عن مرکز المحافظة، وتبدأ بعد أذان الظهر بالضبط وهو الوقت الذي يسقط فيه الإمام صريعا على رمضاء كربلاء المقدسة…



وتتقدم الجموع البشرية وهم يلطمون على الرؤوس وينادون یاحسین یاحسین …. فينطلقوا من القنطرة مرورا بشارع الجمهورية ثم شارع الإمام الحسین ع ثم يدخلوا إلى الضريح الشريف من باب القبلة ويخرجون من الباب المقابل لمرقد ابي الفضل العباس فيجتازون منطقة ما بين الحرمين إلى ضريح أبي الفضل العباس وينشدون:



"وا ويلي على العباس…..يعباس جيب الماي لسكينة.. يعباس شوف الحرم عطشانة…"



وعند خروجهم من الضريح تتوجه الركضة من ضریح العباس إلى المخيم حيث الشمر اللعين يقوم بحرق خیام حرم الحسین (ع)، وهم يهتفون: اليوم تالي الايام والخيام حركوها، للشامات لابن الدعي يودوها. وتتقدم الجموع البشرية وهم يلطمون على الرؤوس وينادون یاحسین یاحسین …. فينطلقوا من القنطرة مرورا بشارع الجمهورية ثم شارع الإمام الحسین ع ثم يدخلوا إلى الضريح الشريف من باب القبلة ويخرجون من الباب المقابل لمرقد ابي الفضل العباس فيجتازون منطقة ما بين الحرمين إلى ضريح أبي الفضل العباس وينشدون:"وا ويلي على العباس…..يعباس جيب الماي لسكينة.. يعباس شوف الحرم عطشانة…"وعند خروجهم من الضريح تتوجه الركضة من ضریح العباس إلى المخيم حيث الشمر اللعين يقوم بحرق خیام حرم الحسین (ع)، وهم يهتفون: اليوم تالي الايام والخيام حركوها، للشامات لابن الدعي يودوها.