خلل مفاجئ بمنظومة الكهرباء وإطفاء شبه تام بعدة محافظات

وقال مراسلنا في محافظة البصرة، إن "المنطقة الجنوبية من المحافظة تعرضت لانقطاع تام بالطاقة الكهربائية".وأضاف، أن "حريقاً نشب في محطة البكر والذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة البصرة بالكامل لأكثر من 15 دقيقة".وذكر، أن "البصرة تمتلك 13 محطة كهربائية، وتنتج أكثر من 5 الاف ميكا واط، واي عطل بالمنظومة الكهربائية سيؤثر مباشرة على محافظتي ذي قار وميسان"، لافتاً الى أن "المحافظتين الأخيرتين تعرضتا لإطفاء تام بالطاقة الكهربائية".بدوره، مراسل نينوى، أكد، أن "التيار الكهربائي في مدينة الموصل انقطع في وقت محدد".وقال مراسلنا، إن "المنظومة الكهربائية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرضت لإطفاء كامل، في وقت محدد".الى ذلك، أكد مراسل النجف، هو الأخر، "انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة بشكل كامل".