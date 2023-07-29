لمخالفة واجبات وظيفته.. استقــدام محافــظ نيــنوى الأسبــق

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمرٍ باستقدام محافظ نينــوى الأسبــق، عن موضوع قيام المحافظة بحصر الأعمال والإحالة على شركاتٍ ومكاتب مُحدَّدةٍ، وتكرار إحالة أكثر من عملٍ إليها، دون التأكُّد من توافر الإمكانيات الماديَّـة والبشريَّـة لدى تلك الشركات والمكاتب".وأضافت الدائرة إنَّ "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".