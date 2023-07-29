الكهرباء تصدر توضيحاً حول انقطاع الطاقة عن عدة محافظات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في الوقت الذي تمر به المنظومة بظروف عصيبة، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة غير المسبوقة، وفي الوقت الذي تواكب فيه الوزارة وتشكيلاتها جميع الازمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز، يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها، حيث تعرضت المنظومة الكهربائية اليوم السبت في الساعة (الثانية عشر ظهراً واربعين دقيقة) لانطفاء تام؛ بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية ١٣٢ ك .ف بمحافظة البصرة".وبينت، أن "الحادث أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج".وأكدت، أنه "جاري العمل وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعاً، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة".وكان مراسل السومرية في محافظة البصرة، قد أفاد بإن "المنطقة الجنوبية من المحافظة تعرضت لانقطاع تام بالطاقة الكهربائية".وأضاف، أن "حريقاً نشب في محطة البكر والذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة البصرة بالكامل لأكثر من 15 دقيقة".وذكر، أن "البصرة تمتلك 13 محطة كهربائية، وتنتج أكثر من 5 الاف ميكا واط، واي عطل بالمنظومة الكهربائية سيؤثر مباشرة على محافظتي ذي قار وميسان"، لافتاً الى أن "المحافظتين الأخيرتين تعرضتا لإطفاء تام بالطاقة الكهربائية".بدوره، مراسل السومرية في نينوى، أكد، أن "التيار الكهربائي في مدينة الموصل انقطع في وقت محدد".وقال مراسلنا، إن "المنظومة الكهربائية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرضت لإطفاء كامل، في وقت محدد".الى ذلك، أكد مراسل السومرية في النجف، هو الأخر، "انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة بشكل كامل".من جانبه، مراسل السومرية في كربلاء المقدسة، بين أن المحافظة تعرضت لإطفاء تام بالتيار الكهربائي.