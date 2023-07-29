الكهرباء تشكل لجنتين تحقيقيتين حول حريق "البكر" واستهدافات الابراج

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن الوزير "أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة تتولى التحقيق، وبيان أسباب الحريق الذي حصل بمحطة البكر التحويلية الثانوية، والتي أدت الى انفصال ارتباطات الخطوط الناقلة للمنطقة الجنوبية عن الوسطى، وتسببت بالانطفاء التام للمنظومة".كما وجه الوزير، وفق البيان، "بتشكيل لجنة تحقيقية أخرى تتولى التحقيق بالإستهدافات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة (صلاح الدين الحرارية - حديثة) جهد ٤٠٠ ك. ف بمنطقة القناطر بصلاح الدين".