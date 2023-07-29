وقال المؤيد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قرابة الـ 21 عجلة بث مباشر "SNG" فضلاً عن 43 من معدات البث الاحترافي عبر الإنترنت قامت بالنقل المباشر للفعاليات الحسينية في المحافظات العراقية المختلفة، واستمر بعضها بالعمل على مدى 24 ساعة يوميا مثل مركز الكفيل للإنتاج الفني بالإضافة إلى قناتي كربلاء والحسين الفضائيتين اللتين كانتا في بث مباشر من مدينة كربلاء المقدسة بما لا يقل عن 9 ساعات يومياً".وأكد، أن "الهيئة قدمت كامل التسهيلات لوسائل الإعلام لنقل الحدث الأبرز في العراق، مشيراً إلى رصد أكثر من 656 كاميرا وثقت هذه الفعاليات، وبحضور 786 إعلامياً عراقياً فضلاً عن 97 إعلامياً مثلوا مؤسسات إعلامية أجنبية بينها أوروبية وعربية".أما المؤسسات الإعلامية التي نقلت الشعائر الحسينية فكانت إجمالا أكثر من 189 مؤسسة بواقع 59 إذاعة عراقية و37 قناة تلفزيونية عراقية، و28 قناة أجنبية بينها قنوات خليجية وأوربية، بالإضافة إلى 46 وكالة إخبارية عراقية، و17 وكالة إخبارية أجنبية، وفق البيان.