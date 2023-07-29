الكشف عن هدر 9 مليارات بأحد مشاريع الكهرباء في صلاح الدين

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد القيام بأعمال التحرِّي عن مشروع تجهيز معدات محطات (kv11 -33)، من كشف مغالاةٍ في الأسعار أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام، مُوضحةً أنَّ القيمة الكليَّة للمشروع المُنفَّذ من قبل ديوان المحافظة ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2018 بلغت (15,000,000,000) مليار دينارٍ، فيما قيمته الحقيقية لا تتجاوز (6,000,000,000) مليارات دينار، أي أنَّ الهدر بالمال العام بلغ (9,000,000,000) مليارات دينارٍ، وهو ما يعادل(60%) من القيمة الكليَّـة للمشروع".وأضافت أنَّه "تمَّ ضبط (5) مُتَّهمين من ضمنهم مدير فرع توزيع كهرباء صلاح الدين الأسبق، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أعضاء لجنة تنفيذ المشروع وأعضاء لجنة الاستلام، فضلاً عن المُهندسين المُوقّعين على الكشف التخمينيّ للمشروع، كما تمَّ ضبط أصل سندات الصرف وأوليَّات المشروع مع أصل الصكوك التي تمَّ بموجبها صرف مبلغ (15,000,000,000) مليار دينارٍ".وتابعت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".