بيان جديد من الكهرباء بعد "العوارض الطارئة"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "المنظومة الكهربائية تعاود وضعها تدريجياً، بإعادةِ عددٍ من الوحدات التوليدية والخطوط المنفصلة بسبب العوارض الطارئة الى العمل وربطها بالشبكة الوطنية".ونوه البيان إلى، أنه "يجري إعادة تجهيز المحافظات والمناطق بالكهرباء تباعاً".وفي وقت سابق من اليوم، أصاب خلل مفاجئ، منظومة الكهرباء وأدى لإطفاء شبه تام بعدة محافظات عراقية.من جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء، تعرض محطة البكر التحويلية في محافظة البصرة إلى "حريق"، تسبب بانفصال خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام.