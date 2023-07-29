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البرلمان يدخل على خط أزمة الكهرباء

محليات

2023-07-29 | 12:18
البرلمان يدخل على خط أزمة الكهرباء
10,858 مشاهدة

أصدرت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بياناً حول الانقطاع العام لمنظومة الكهرباء.

وجاء في نص البيان الذي ورد لـ السومرية نيوز: "تعلن لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عن تشكيل عدة لجان لمتابعة اسباب انقطاع المنظومة الكهربائية في عموم البلاد حيث انها ليست المرة الاولى التي تتعرض لها المنظومة للانهيار، ومن خلال بعض المعلومات التي حصلت عليها اللجان تبين ان هناك حريقا نشب في احدى محطات النقل في محافظة البصرة مما ادى الى انهيار المنظومة بالكامل".

وأكدت اللجنة "إعداد توصيات بعد انتهاء اللجان من عملها فيما ستشمل التوصيات تغيير المقصرين في عملهم واحالتهم للتحقيق وكذلك استخدام التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا".

وطالبت، وزارة الكهرباء "بمتابعة كافة خطوطها خلال الفترة القادمة لتفادي هكذا حوادث".

وفي وقت سابق من اليوم، أصاب خلل مفاجئ، منظومة الكهرباء وأدى لإطفاء شبه تام بعدة محافظات عراقية.

من جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء، تعرض محطة البكر التحويلية في محافظة البصرة إلى "حريق"، تسبب بانفصال خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام، مؤكدة تشكيل لجنتين تحقيقيتين الأولى حول هذا الحريق، والثانية بشأن الاستهدافات التي تطال أبراج نقل الطاقة.
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