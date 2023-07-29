تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في عموم العراق

قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق ليوم غد الأحد.

وقال مكتب السوداني في بيان "وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، 2023/7/30، بالتزامن مع يوم العاشر من محرم الحرام".

واستثنى البيان من العطلة "الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".