بالصور.. إيقاد شموع "ليلة الوحشة" في النجف

تنشر السومرية نيوز، صوراً من محافظة النجف لإيقاد الشموع في ليلة الـ 11 من محرم.

وتسمى "ليلة الوحشة" حيث توقد فيها الشموع على عتبات البيوت وقرب مرقد الإمام علي (عليه السلام).

والعاشر من محرم (ذكرى عاشوراء) تعد من أكبر المناسبات الدينية لدى المسلمين، إذ يحيون فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) في واقعة الطف، في أجواء يخيم عليها الحزن، وترفع الرايات السود وسط المجالس التي تروي سيرة الحدث.