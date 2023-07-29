من كربلاء.. مشاهد ليوم عاشوراء قرب مرقد الإمام الحسين

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمشاهد يوم "عاشوراء" قرب مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) وسط مدينة كربلاء.

والعاشر من محرم (ذكرى عاشوراء) تعد من أكبر المناسبات الدينية لدى المسلمين، إذ يحيون فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) في واقعة الطف، في أجواء يخيم عليها الحزن، وترفع الرايات السود وسط المجالس التي تروي سيرة الحدث.