توضيح جديد للكهرباء بشأن إعادة تجهيز الطاقة

اصدرت وزارة الكهرباء، مساء اليوم السبت، توضيحاً جديداً يخص إعادة تجهيز الكهرباء بعد الخلل المفاجئ.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم "إعادة تجهيز الكهرباء لجميع المستشفيات والمراكز الطبية، ومشاريع المياه، ومحطات تصريف المياه الصحية".