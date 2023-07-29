بعد خلل الكهرباء.. هكذا تبدو شوارع بغداد ليلاً (فيديو)

بعد الخلل الذي اصاب الكهرباء في العراق، تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو متداول لشوارع بغداد ليلاً.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصاب خلل مفاجئ، منظومة الكهرباء وأدى لإطفاء شبه تام بعدة محافظات عراقية.