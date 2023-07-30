الديوانية.. اندلاع حريق بصهريج وقود والدفاع المدني تتدخل

وقال مراسلنا ان "حريقا اندلع بصهريج وقود في شارع الاطباء في الديوانية وهرعت فرق الدفاع المدني لمكان الحادث وسيطرت على الحريق بالكامل".وأشار الى ان "الحريق لم يسجل أي خسائر بشرية فقط اضرار مادية".