ذي قار.. ضبط شبكة تدير مكتباً لتزوير هويات نقابة العمال

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار هرع إلى تأليف فريق؛ للتحري والتقصي عن المعلومات التي وردته من اتحاد نقابة العمال في المحافظة تفيد بوجود شبكة تدير مكتباً للتزوير تقوم بإصدار هويات الانتماء للنقابة وكتب تأييد الانتماء لها معنونة إلى مديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبلديَّات ذي قار، لغرض شمولهم في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة وبصورة غير قانونيَّة".وبينت ان "فريق المكتب، وبالتعاون مع اتحاد نقابة عمال ذي قار، أجرى عمليَّات التحري والتقصي والتدقيق وتمكن من ضبط اثنين من المتهمين متلبسين بحيازة أختام، ووصولات استلام مبالغ، وسجلات وهويات، صادرة عن مكتب غير رسمي يدعي انتماءه لنقابات العمال".ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهما وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".