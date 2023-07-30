الصحة تبين موقف العراق من مرض "التراخوما" (وثيقة)

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير اطلعت السومرية نيوز عليه، ان "المدير العام تيدروس ادحاتوم غيبريسوس هنئ واشاد بما حققته الوزارة والحكومة العراقية من انجاز بخصوص هذا المرض كونه يعد مشكلة من مشاكل الصحة العامة".الوثيقة ادناه: