التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت يوم السبت الـ9 من أيلول 2023 موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل الدراسية غير المنتهية (الابتدائية، المتوسطة، الاعدادية)".وأشار البيان إلى أنها "تستمر لمدة اسبوعاً واحداً من تأريخ الانطلاق عدا يوم الجمعة".