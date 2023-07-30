أزمة الكهرباء.. إعادة كافة المحطات الإنتاجية في المنطقة الشمالية إلى الخدمة

وذكر بيان للشركة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وليد خالد حسن، لإعادة كافة المحطات الإنتاجية الى الخدمة بعد توقفها نتيجة حدوث حادث عرضي أدى الى انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى والشمالية وتعرض المنظومة الوطنية الى الإنطفاء التام، باشرت الملاكات الهندسية والفنية للشركة وبجهود متواصلة الى إعادة الوحدات التوليدية في المحطات الإنتاجية الى الخدمة وبجهود استثنائية وعلى مدار ٢٤ ساعة".وتمكنت الملاكات، وفق البيان، من "إعادة الوحدات التوليدية في محطة كهرباء سامراء الحرارية وإدخالها الى الخدمة وبطاقة إنتاجية ١٢٦٠ ميكاواط، بالإضافة إلى إعادة الوحدات التوليدية لمحطة كهرباء سد سامراء الكهرومائية وإدخالها الى الخدمة وبطاقة إنتاجية ٣٥ ميكاواط، وإعادة الوحدات التوليدية في محطة كهرباء كركوك الغازية وإدخالها الى الخدمة وبطاقة إنتاجية ٤٤٥ ميكاواط".كما تمت "إعادة الوحدات التوليدية في محطة كهرباء الشهيد عبد الله حمزة الغازية الى الخدمة وبطاقة إنتاجية ٢٢٧ ميكاواط، فضلاً عن إعادة الوحدات التوليدية في محطة كهرباء الدبس الغازية الى الخدمة وبطاقة إنتاجية ٨١ ميكاواط، وإعادة الوحدات التوليدية في محطة كهرباء القيارة الغازية الى الخدمة وبطاقة إنتاجية ٥٢٥ ميكاواط، ناهيك عن إعادة الوحدات التوليدية في محطة كهرباء الموصل الغازية الى الخدمة وبطاقة إنتاجية ١٥٠ ميكاواط".وأشار البيان أيضاً إلى "إعادة الوحدات التوليدية في محطات كهرباء سد الموصل وإدخالها الى الخدمة وبطاقة إنتاجية ٣٠٢ ميكاواط، وربطها بمنظومة الكهرباء الوطنية وبطاقة إنتاجية ٣٠٢٥ ميكاواط".ومرات البلاد، أمس، بأزمة كهرباء نتيجة حريق أصاب محطة البكر التحويلية في محافظة البصرة، وخلل فني في محطة واسط الرئيسية، بالإضافة إلى تعرض الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف الى عمل تخريبي بتفجير عدة عبوات ناسفة على عدد من الابراج، مما ادى الى سقوط ثلاثة ابراج وتضرر وتقطع في الاسلاك على الخط تحديدا في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين.وما أن بدأت العودة التدريجية للتيار الكهربائي، حتى اندلع حريق في محطة الكهرباء المغذية لمدينة الصدر "جميلة القديمة" شرقي العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني، إن "حريقاً اندلع بمحطة كهرباء جميلة ضمن مدينة الصدر في بغداد".