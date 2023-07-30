مفوضية الانتخابات تكشف عن استعداداتها لانتخابات مجالس المحافظات

وقالت الغلاي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس المفوضين صادق على المواصفات الفنية لكاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع والتي تم وضعها من قبل لجنة الامر الديواني بحضور ممثل المفوضية ووزارة الاتصالات".وأضافت ان "القانون الانتخابي الزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة"، موضحة ان "المفوضية بحاجة الى أكثر من 60 إلف كاميرا وبدأت اللجنة بدراسة المواصفات الفنية التي تحتاجها للمراكز التي تتوزع في 15 محافظة".وأشارت الغلاي الى ان "القانون الانتخابي الزم المفوضية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات لتدقيق السجل الانتخابي للناخبين بحسب تعداد 1957 ووفق المادة 140 من الدستور في محافظة كركوك".وبينت الغلاي انه "المفوضية تعمل على الحفاظ على حقوق الناخبين من النازحين في المخيمات بعد تشكيل لجنة لإحصاء اعداد الناخبين وتسجيل بياناتهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة والهجرين".ولفتت الى ان "المفوضية بدأت باستقبال طلبات مراقبي الانتخابات وحددت الشروط اللازم توافرها بالمراقبين".