قرابة (400) ألف وجبة مجاناً.. إحصائية "خدمية" في عاشوراء

وقال معاون رئيس القسم محمد ابراهيم حسن، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن خطة قسم مضيف الإمام الحسين (عليه السلام) الخاصة بزيارة العاشر من محرم لهذا العام باشرنا ومنذ اليوم الأول من شهر محرم بتقديم الطعام والشراب للزائرين والوافدين الى كربلاء".وأضاف أن "عدد الوجبات التي تم تقديمها خلال العشرة الاولى من شهر محرم الحرام بلغت (399) وجبة".وتابع أن "الوجبات شملت (3) منافذ داخل الصحن الحسيني الشريف، الأول في مضيف الإمام الحسين (عليه السلام)، الموقع الآخر يقع في شارع السدرة، اما الموقع الاخير هو خاص بالمتطوعين وموظفي العتبة الحسينية".وأشار إلى أن "المضيف لم يقتصر على توزيع الوجبات الى الزائرين فقط بل شملت الخطة توزيع المواد المختلفة على أكثر من (50) موكب داخل مدينة كربلاء".