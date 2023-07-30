اجتماع حول "طريق التنمية".. تأكيد حكومي على حسم التعارضات مع المشاريع القائمة

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض آخر الخطوات التي اتُّخذت في صدد المضي بالمشروع من قبل الجهات المعنية، كلٌّ حسب مسؤوليته، ومتابعة سير الإجراءات المتخذة مع الدول الراغبة بالمشاركة والإسهام في المشروع".ووجّه السوداني، خلال الاجتماع، "بإشراك دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بعملية الإشراف على مسار الطريق، وكذلك استحداث أقسام متخصصة في وزارتي النقل، والإعمار والإسكان، لإيجاد كادر متخصص يسهم في المتابعة والتنفيذ".وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة حسم التعارضات مع المشاريع القائمة، والتنسيق الدقيق في هذا المجال".وناقش الاجتماع، وفق البيان، "تعيين استشاري اقتصادي للمشروع، والتواصل مع الشركات العالمية المهتمة والمتخصصة بالمشاريع الفرعية ومشاريع المدن الصناعية، بالإضافة إلى استعراض مقترحات البنك الدولي في ما يتعلق بالمراحل التنفيذية والملفات الاستثمارية".