طالباني بذكرى عاشوراء: يجب ان تكون دافعاً لحماية الاخوة والتعايش

اعتبر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، أن ذكرى استشهاد الامام الحسين، يجب ان تكون دافعاً لحماية الاخوة والتعايش.



وقال طالباني في بيان، إن "ذكرى عاشوراء، الذكرى الأليمة لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام، استذكار للحق واعلاء للقيم المقدسة، المساواة والعدالة والصدق والتسامح من اجل مواجهة الظلم والاضطهاد وحماية الاخوة ووحدة الشعب".

وأضاف، أن "هذا اليوم الحزين ومع استلهام العبر منه، يجب ان يكون دافعاً لجميع شعوب العراق لحماية الاخوة والتعايش وان نوحد جهودنا لانجاح الاصلاح، وخدمة شعبنا والعمل من اجل الاصلاح والتسامح".

واختتم طالباني بيانه بالقول "ونحن نحيي بكل فخر واعتزاز ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، ندعو الباري عز وجل ان يعيننا على الوحدة والوئام والتغلب على التحديات".