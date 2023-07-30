خبير طاقة يحدد طريقة لحل أزمة الكهرباء خلال سنة واحدة

وقال الاسدي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية، إن "تقادم الأجهزة مع ارتفاع درجات الحرارة ربما يكون هو السبب في حوادث الحريق التي طالت محطات كهربائية يوم أمس، وهذا الاحتمال وارد لكن بشكل ضعيف".وأضاف: "لماذا لا تحدث هذه الحوادث في الكويت والسعودية وإيران رغم أن درجات حرارتها مقاربة لدرجات الحرارة في العراق؟".ورجح الاسدي، أن تكون حوادث الأمس "بفعل فاعل"، مردفاً: "يجب البحث عن المستفيد لتحديد الجهة التي تقف وراء حرائق الكهرباء".ودعا، إلى التعاقد مع شركات كهربائية عالمية تبني مولدات جديدة تعتمد على الطاقة النظيفة أو الطاقة الحرارية، مبيناً أن "العراق يحرق غازه دون الاستفادة منه".وتابع، أن "العراق بلد مشمس على مدى السنة ويجب استغلال الشمس وحرارة الأرض لإنتاج الطاقة".وأكد الاسدي، أن "الاعتماد على طاقة الهيدروجين سينهي أزمة الكهرباء خلال سنة واحدة".وأشار إلى أن "جميع الأطراف السياسية مستفادة مما يجري الآن"، موضحاً أن "10 إلى 11 مليار دولار هي الاستفادة من مقاولات الكهرباء سنوياً".