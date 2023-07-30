السومرية نيوز تنشر نتائج امتحانات المدارس المهنية والتمريض

تنشر السومرية نيوز، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض.

وأعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الأحد، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣/ الدور الاول.

وأدناه نتائج الامتحانات.