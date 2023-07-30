اندلاع حريقين في مدينة النجف

أفاد مصدر محلي، مساء اليوم الأحد، باندلاع حريقين في مدينة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقين اندلعا مساء اليوم في النجف احدهما في متنزه بحي ميسان والآخر في المدينة المائية".

وأضاف المصدر أن "فرق الإطفاء توجهت الى مكان الحريقين".