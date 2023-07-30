مكافحة مخدرات كربلاء تفكك أكبر شبكة لبيع المواد المخدرة

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بقيام مكافحة مخدرات كربلاء بتفكيك أكبر شبكة لبيع المواد المخدرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية إستباقية فريدة من نوعها وبعد مطاردة دامت ثلاثة أيام أبطال مكافحة مخدرات كربلاء يفككون أكبر شبكة لبيع المواد المخدرة".

وأضاف المصدر أنه "تم إحكام القبض عليهم في محافظة النجف وبصحبتهم (12000) حبة مخدرة يحاولون إدخالها لمحافظة كربلاء".