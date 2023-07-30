دولة القانون تقرر فصل نائب بعد حادثة "الاعتداء" على المرور

قرر ائتلاف دولة القانون، فصل النائب "بهاء النوري" على خلفية الاعتداء على ضابط المرور في بغداد.

وقالت كتلة دولة القانون في بيان، إن "دولة القانون النيابية قررت فصل النائب بهاء النوري وابعاده من صفوفها على خلفية الحادث الاخير الذي حصل مع ضباط من شرطة المرور".

وأضافت "تتقدم بوافر الشكر الى وزير الداخلية على حمايته لقوى الامن الداخلي قادة ومراتب، وتكريمه لضباط المرور على ادائهم واجباتهم الوطنية وحرصهم على تطبيق القانون".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، مقطع فيديو لأمراتين دخلتا بشجار مع ضابط مرور في بغداد وهددتها بفصله، ثم قيل فيما بعد لهما صلة مع احد النواب، بحسب ما نشر على تلك المواقع.